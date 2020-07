Wonder Woman 1984, Diana sfreccia via in questa nuova foto dal film

Causa pandemia, mancano ancora diversi mesi all'uscita nelle sale di Wonder Woman 1984, ma nel frattempo possiamo dare un'occhiata a questa nuova still trapelata online.

Il 1 ottobre è ancora lontano purtroppo, e ci vorrà ancora un po' affinché possiamo scoprire cosa accadrà in Wonder Woman 1984, ma se le immagini diffuse finora sono di una qualche indicazione, Diana non se ne sta certo ferma ad aspettare.

Nel nuovo scatto che sta circolando su Reddit, la Wonder Woman di Gal Gadot sembra essere piuttosto di fretta mentre corre per strada verso una direzione a noi ignota. La foto, che trovate riportata anche in calce alla notizia, dovrebbe appartenere alla stessa sequenza già mostrata in parte nei trailer e in precedenti immagini promozionali, che vedeva appunto l'eroina alla rincorsa di qualcosa o qualcuno per le strade di Washington DC.

Nei giorni precedenti abbiamo visto altre foto raffiguranti la Principessa delle Amazzoni in alta quota, suggerendo come questa possa aver acquisito nuove sorprendenti abilità dall'ultima volta che l'abbiamo vista.

Da quel che sappiamo finora sul film, Wonder Woman 1984 ci catapulterà negli psichedelici anni '80, dove dovrà vedersela con l'arrivo di nuovi nemici come Cheetah e Maxwelll Lord, e la ricomparsa di vecchi amici come Steve Trevor...