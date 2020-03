Wonder Woman 1984: Diana Prince vola nell'artwork promozionale

In questi giorni sui social stanno comparendo diversi nuovi artwork professionali di Wonder Woman 1984, sequel di Wonder Woman, nuovamente diretto da Patty Jenkins. Di recente anche Wonder Woman 1984 ha subito uno slittamento riguardo la data d'uscita e probabilmente anche il materiale promozionale del film verrà diluito nel tempo.

La nuova grafica vede Diana Prince (Gal Gadot) in volo. Il film è molto atteso e dovrebbe uscire nelle sale il 14 agosto, salvo nuove disposizioni in seguito all'emergenza legata alla pandemia di Coronavirus.

Wonder Woman 1984 è ambientato negli anni '80. Diana Prince dovrà fronteggiare un nuovo nemico: Cheetah. In seguito al successo del primo film, Wonder Woman, capace d'incassare oltre 822 milioni di dollari nel mondo, Patty Jenkins torna dietro la macchina da presa per dirigere il sequel del film che ha avuto un grande impatto al box-office.



Il film è interpretato anche da Kristen Wiig nel ruolo del villain Cheetah, così come da Pedro Pascal. Nel cast ritorna anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins e Gal Gadot producono il film.

I fan hanno preso con filosofia il rinvio di Wonder Woman 1984 ad agosto mentre Gal Gadot è protagonista del materiale promozionale che in queste settimane sta circolando sul web; Diana Prince è presente in un motion poster di Wonder Woman 1984 pubblicato giusto pochi giorni fa.