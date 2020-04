Wonder Woman 1984: Diana Prince al centro di nuove immagini promozionali

Anche se Wonder Woman 1984 è stato rinviato a causa del Coronavirus, non sembra essere prevista una pausa per la promozione del film, come è possibile vedere dalle nuove immagini con protagonista Diana Prince.

Possiamo quindi tuffarci nel passato grazie ad una serie di promo art dal gusto retrò, che vogliono evidentemente riprendere le atmosfere degli anni '80. I colori sbiaditi e i tratti tipici dei fumetti americani di quegli anni non possono che infondere una certa nostalgia, e probabilmente li vedremo apparire nelle magliette dei fan quest'estate, quando il film uscirà.

Sulla copertina della rivista Widescreen vediamo poi apparire l'affascinante Gal Gadot, con indosso l'armatura dorata che esibirà nel film. La posa è molto simile a quella assunta in un altro poster a tema Wonder Woman, ma questa volta siamo in grado di notare in maniera chiara quanto la nuova armatura sia splendente.

Intanto Connie Nielsen ha commentato il ritorno di Ippolita, dicendosi poi favorevole a recitare in uno spin off sulle Amazzoni. Nonostante la quarantena, il cast ha voluto festeggiare con una videochiamata il compleanno di Pedro Pascal, l'attore di The Mandalorian che in Wonder Woman 1984 interpreta il ruolo di Maxwell Lord.

Originariamente previsto per il 5 giugno, Wonder Woman 1984 uscirà in sala il 14 agosto 2020.