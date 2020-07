Wonder Woman 1984, Diana affronta Cheetah nelle nuove immagini del film DC

L'atteso Wonder Woman 1984 torna a mostrarsi con una serie di immagini ufficiali dedicate ai protagonisti, dalla Diana di Gal Gadot allo Steve Trevor di Chris Pine, passando per le new entry Barbara Minerva (aka Cheetah) e Maxwell Lord, interpretate rispettivamente da Kristen Wiig e Pedro Pascal.

In particolare, come potete vedere in calce all'articolo, le foto mostrano da vicino il primo incontro tra Diana e Barbara Minerva, oltre che uno scontro che vede la seconda con indosso gli abiti della villain. Sempre tra le immagini troviamo un nuovo sguardo al flashback delle Olimpiadi delle Amazzoni, evento anticipato nei giorni scorsi dalla regista Patty Jenkins, entusiasta poter rappresentare l'evento nel nuovo capitolo.

Cosa ne pensate di queste nuove immagini? Fateci sapere le vostre aspettative sul film DC nello spazio dedicato ai commenti. Previsto inizialmente per lo scorso giugno, lo ricordiamo, Wonder Woman 1984 è stato posticipato a causa della pandemia e a meno di ulteriori rinvii debutterà nelle sale italiane il 1° ottobre.

Per ulteriori approfondimenti sul film non ci resta che attendere il DC Fandome, evento dedicato alla casa fumettistica dove verrano presentati ed esplorati tutti i titoli legati al DCEU in arrivo nei prossimi anni tra cui anche The Batman e la Snyder Cut di Justice League.