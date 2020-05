Wonder Woman 1984: Diana affronta Cheetah in una nuova foto del film

Dopo la romantica foto con protagonisti Gal Gadot e Chris Pine, siamo pronti per entrare in azione con un primo sguardo all' epico scontro tra Diana e Cheetah.

Da sempre nemica storica di Wonder Woman, la villain verrà introdotta nel film inizialmente come amica della protagonista, per poi allearsi con Maxwell Lord. Questo è ciò che sappiamo grazie alla regista Patty Jenkins, e con la foto pubblicata possiamo farci un'idea anche sul look di Barbara Minerva e sul terreno di questo scontro, che a quanto pare avverrà in un luogo istituzionale, come già visto nel trailer.

Nell'immagine, Diana ha usato il suo immancabile lazzo dorato per avere la meglio su Cheetah, ma quest'ultima non sembra essere particolarmente in difficoltà. Anzi, è riuscita a difendersi dall'attacco alzando semplicemente un braccio. Grazie al design dei Funko Pop di WW 1984, sappiamo che il look che vediamo nella foto non è quello definitivo, sebbene siano già presenti i motivi leopardati che la caratterizzano. Che lo scontro sia precedente alla sua vera e propria trasformazione felina?

Cosa ne pensate della foto? Cheetah potrebbe essere una degna avversaria per Diana? Nel frattempo la regista del film ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sulla differenza tra gli universi Marvel e DC.