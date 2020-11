Wonder Woman 1984, destino segnato? Clamorose novità sul film con Gal Gadot!

Stando a quanto riportato dal celebre sito Bloomberg, WarnerMedia avrebbe già preso una decisione in merito alla distribuzione per Wonder Woman 1984 ed è pronta a comunicarla nelle prossime ore. Le prime indiscrezioni, però, sono già arrivate online.

Secondo il rapporto di Bloomberg, il film uscirà nei cinema per una distribuzione limitata di sole due settimane dopo la quale rimbalzerà direttamente sul servizio di streaming HBO Max: una strategia ibrida che lancerà il cinecomic sul grande schermo per poi ripiegare sull'esperienza domestica.

La pandemia di coronavirus ha costretto gli studi di tutto il mondo a rinviare le date di uscita dei film e portare le uscite pensate per le sale direttamente sullo streaming, ma Wonder Woman 1984 rimane ancora oggi l'unico blockbuster ancora in programma per arrivare nelle sale entro la fine del 2020 (in Italia, in tempi meno sospetti, è stato comunque spostato a gennaio 2021). In questa nuova ondata per i casi di coronavirus aumentano e Wonder Woman 1984 rischia di perdere la sua data di uscita, fissata per il giorno di Natale negli Stati Uniti.

WarnerMedia non vorrebbe arrivare a posticipare il film fino al 2021, e anche se questa nuova mossa potrebbe sembrare un ultimo colpo devastante per le sale cinematografiche, alcuni proprietari di cinema sarebbero aperti all'idea, poiché la considerano preferibile rispetto ad un posticipo totale all'anno prossimo oppure ad un lancio diretto in video on demand, com'è stato ad esempio per Mulan e come sarà per Soul (che uscirà sempre il 25 dicembre, ma su Disney+).

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.