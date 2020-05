Wonder Woman 1984, il destino del cinecomic con Gal Gadot dipende tutto da Tenet

Sappiamo tutti quanto l'emergenza coronavirus abbia rotto le uova nel paniere alle grandi produzioni cinematografiche, costringendole in gran parte dei casi al rinvio delle uscite programmate per questa stagione. Wonder Woman 1984 fa parte dei film slittati, e forse la sua odissea non è ancora finita.

Ricapitoliamo un secondo la situazione: il sequel/reboot del film con Gal Gadot avrebbe dovuto debuttare lo scorso novembre, ma Warner Bros. decise di rinviarlo al prossimo 5 giugno per questioni, ovviamente, non inerenti alla pandemia all'epoca non ancora esplosa. Con il coronavirus di mezzo, infine, Wonder Woman 1984 è stato quindi spostato al 14 agosto.

C'è però una conditio sine qua non perché il film sulla guerriera amazzone non subisca un ulteriore slittamento: Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, dovrà uscire in sala per il prossimo 17 luglio, ovvero la data da tempo concordata per il suo debutto. Perché ciò accada, però, almeno 3500 cinema statunitensi e ben 30.000 su scala globale dovranno aver riaperto i battenti: in caso contrario Warner Bros. non rischierà di far floppare un investimento del genere e sposterà il film con Robert Pattinson proprio al 14 agosto, costringendo Wonder Woman 1984 ad attendere dicembre per vedere finalmente la luce.

Una reazione a catena che speriamo vivamente non debba verificarsi: nel frattempo, inganniamo l'attesa con una nuova foto ufficiale di Wonder Woman 1984; cerchiamo inoltre di capire se Wonder Woman 1984 sarà un sequel o un vero reboot.