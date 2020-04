Wonder Woman 1984, cos'hanno in comune Cheetah e Maxwell Lord? Lo spiega Patty Jenkins

In Wonder Woman 1984 la protagonista dovrà affrontare due temibili avversari: Barbara Ann Minerva aka Cheetah e il potente imprenditore Maxwell Lord, personaggi interpretati rispettivamente da Kristen Wiig e Pedro Pascal.

Stando al trailer di Wonder Woman 1984 e i dettagli emersi dal materiale promozionale, gli antagonisti si uniranno per contrastare la Diana Gal Gadot, ma per quale motivo le strade dei due villain si sono incrociate?

"Barbara si trasforma in Cheetah perché non si è mai sentita all'altezza di qualcuno come Diana" ha spiegato la Jenkins (via Comicbook.com). "Mi ricorda molte persone che ho conosciuto, talmente poco fiduciose in sé stesse che non possono fare a meno di trattenersi. Poi, una volta che iniziano ad abbracciare il cambiamento, escono fuori tutti i sentimenti negativi che hanno accumulato degli anni."

A quanto sembra, Maxwell Lord potrebbe potrebbe fornire a Cheetah l'aiuto di cui ha bisogno per affrontare l'Amazzone, sfruttandola nel frattempo per eliminare la minaccia che sta inferendo con i suoi affari.

Che aspettative avete nei confronti dei due personaggi? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altre notizie: Empire ha confermato che Wonder Woman 1984 non ignorerà gli eventi di Batman v Superman. Intanto, qui potete trovare anche le nuova immagine del film che ritrae il personaggio di Pedro Pacal catturato dal lazo.