Wonder Woman 1984, Connie Nielsen e il ritorno di Ippolita: 'Come tornare a casa'

Connie Nielsen tornerà come sappiamo nei panni della Regina delle Amazzoni, Ippolita, anche nel sequel Wonder Woman 1984, dopo aver interpretato il personaggio già nel primo film di Patty Jenkins e brevemente anche in Justice League di Zack Snyder.

Nel corso di un'intervista concessa a ComingSoon, la Nielsen ha parlato proprio del suo ritorno nei panni del personaggio iconico della DC e ha ammesso che tornare a interpretare la parte nel film è stato "un po' come un ritorno a casa".

"Sì, è stato un po' come tornare a casa, avere la possibilità di rivedere tutti di nuovo, passare del tempo insieme. E' stato molto carino. Tutte noi ragazze passavamo del tempo insieme ed è stato davvero fico". Sebbene non sia ancora chiaro quanto delle Amazzoni vedremo nel nuovo Wonder Woman 1984, è chiaro che giocheranno un ruolo fondamentale nella storia di Diana Prince (Gal Gadot). Nel film seguiremo appunto la protagonista in una avventura ambientata negli anni '80, e nel cast di personaggi a farle compagnia, ci saranno anche Steve Trevor (Chris Pine), Cheetah (Kristen Wiig), e Maxwell Lord (Pedro Pascal).

Wonder Woman 1984, rimandato ad agosto, sarà ambientato appunto negli anni '80 con Diana Prince che dovrà fronteggiare un nuovo nemico: Cheetah. In seguito al successo del primo film, Wonder Woman, capace d'incassare oltre 822 milioni di dollari nel mondo, Patty Jenkins torna dietro la macchina da presa per dirigere il sequel del film che ha avuto un grande impatto al box-office.

In precedenza, Connie Nielsen aveva parlato della scena che la vedeva protagonista in Justice League, poi tagliata al montaggio: "Dovevo scalare un muro e fare una piroetta nell'aria e nella mia discesa a terra dovevo abbattare uno dei mostri. Per fare quella scena ho impiegato settimane e poi non l'hanno nemmeno inserita nel film. E' un mio grande rimpianto".