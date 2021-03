Wonder Woman 1984, Connie Nielsen difende il film: 'Tutto ciò che accade ha senso'

Wonder Woman 1984 non è stato il successo che Warner Bros. e DC speravano, almeno per quanto riguarda l'accoglienza della critica: il film con Gal Gadot è stato salutato in maniera piuttosto fredda dalla stampa e dai fan, con appunti mossi praticamente ad ogni aspetto del lungometraggio. Connie Nielsen, però, la pensa diversamente.

L'attrice, nel corso di un'intervista, ha infatti difeso a spada tratta l'opera di Patty Jenkins, elogiandone sia i risvolti della trama sia l'impegno profuso da regista e crew trovatisi a dover reggere l'incredibile pressione derivata dagli slittamenti imposti dalla pandemia.

"Un sacco di gente insiste a criticare dei dettagli invece di guardare all'insieme. E penso che nell'insieme tutto ciò che accade nel film abbia senso. Ha assolutamente senso, penso sia un bellissimo film. [...] Il fatto che l'uscita sia slittata così tante volte ha esposto il film a una pressione che non meritava. Inoltre, trattandosi di un secondo capitolo, soffrirà sempre l'inevitabile paragone con il primo" ha spiegato l'attrice, che qualche tempo fa ha anche voluto dedicare alcune parole alle vicende personali di Zack Snyder.

Vi trovate d'accordo con il parere di Connie Nielsen? Diteci la vostra nei commenti! In un video, intanto, abbiamo recentemente visto tutti gli errori di Gal Gadot sul set di Wonder Woman 1984.