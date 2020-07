Wonder Woman 1984, ecco come potrebbe tornare Steve Trevor

Fin da quando è stato annunciato il ritorno di Chris Pine a.k.a. Steve Trevor in Wonder Woman 1984, i fan del personaggio e della coppia si sono chiesti cosa si sarebbero inventati per far si che questa reunion potesse accadere... E quali potrebbero esserne poi le conseguenze. Ebbene, la risposta potrebbe arrivare dal romanzo tie-in del film.

Si intitola Wonder Woman 1984: The Junior Novel, il libro potenzialmente galeotto, e il suo contenuto è davvero interessante.

Nonostante si tratti di un romanzo rivolto a u pubblico più giovane (dagli 8 ai 12 anni), sembrerebbe contenere delle informazioni chiave sul film, che però, badate bene, non è detto che vengano canonizzate e sfruttate anche nella pellicola.

In sostanza, ciò che viene detto sulle modalità del ritorno di Steve Trevor non è molto incoraggiante per chi si auspicava un lieto fine tra lui e Diana, ma vediamo perché.

Secondo quanto riportato da Bleeding Cool, Steve tornerà grazie alla Dreamstone, la Pietra del Sogno, qui dall'aspetto di un anello con incastonata una pietra di quarzo citrino. L'oggetto viene portato allo Smithsonian, il museo dove lavorano Diana (Gal Gadot) e Barbara Minerva ovvero la futura Chetaah (Kristen Wiig) come parte di un lotto di artefatti introdotti di contrabbando negli Stati Uniti.

Questa versione della Pietra sembrerebbe possedere l'abilità di concedere un desiderio a chi lo possiede, e Diana afferma che l'oggetto è stato imbevuto di un potere divino simile al suo lasso della verità. Le due si interrogano su chi possa essere la divinità connessa all'anello, e presto realizzeranno che ovunque vada la Pietra del Sogno, vi sarà distruzione, e che a forgiarlo è stato il Dio della Menzogna.

"Il desiderio di Diana è quello di riportare indietro Steve, connettendo direttamente il suo destino a quello della Pietra" si legge nella descrizione fornita dal sito.

Capite bene che, anche per necessità narrative, è facile essere pessimisti sul possibile esito di una tale situazione...

Ad ogni modo, è bene ribadire, non sappiamo quanto di tutto ciò vedremo effettivamente in Wonder Woman 1984, quindi non resta che attendere l'uscita del film.

Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale italiane il 1 ottobre 2020.