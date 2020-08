Wonder Woman 1984, come è sopravvissuto lo Steve Trevor di Chris Pine?

Grazie al DC FanDome abbiamo avuto modo di ammirare in tutto il suo splendore il nuovo e avvincente trailer ufficiale di Wonder Woman 1984, secondo e atteso capitolo della trilogia cinematografica scritta e diretta da Patty Jenkins, ma una domanda è ancora irrisolta: com'è sopravvissuto lo Steve Trevor di Chris Pine?

Seguendo i cugini di Den of Geek, ci sarebbero tre plausibili teorie per spiegare il ritorno in vita dell'interesse amoroso e protagonista maschile del franchise DC. Due sono praticamente di chiara matrice fumettistica e derivative proprio dalle pagine cartacee dell'opera originale, mentre la terza no.



Ve le spieghiamo poco sotto.



TEORIA 1: AFRODITE RESUSCITA STEVE



Nel trailer Steve dice a Diana "ma guardarti, non sembra passato un giorno". Questo significa che dovrebbe essere effettivamente Steve Trevor, elemento che unito a diversi altri momenti dove sembra essere un pesce fuor d'acqua suggerirebbero come non abbia vissuto l'evoluzione del mondo in circa sessant'anni di storia. Nei fumetti, comunque, Steve ha una lunga storia di more e resurrezione, e più di una volta a riportarlo in vita ci ha pensato la Dea Afrodite. Chissà che non possa essere lo stesso anche nel film



TEORIA 2: IL DOPPLEGANGER DI STEVE



Se non seguiranno la rotta della Divinità Greche, molto vicina alla mitologia di Themyscira e delle Amazzoni, allora Wonder Woman 1984 potrebbe trarre ispirazione dalla run a fumetti anni '80 dove Steve veniva sostituito da un Doppleganger. Pur non essendo lo Steve originale di cui Diana si era innamorata, la coppia ha intrapreso una lunga storia d'amore, quindi potrebbe essere una concreta possibilità per il cinecomic, ma lo Steve in questione - guardando anche al prossimo The Flash - potrebbe venire da un alto spazio del Multiverso.



TEORIA 3: QUALCOSA DI COMPLETAMENTE NUOVO



Il film inventerà un modo tutto suo di giustificarne il ritorno in vita. Sappiamo che tanto Marvel quanto DC amano prendersi molte libertà rispetto alla versioni fumettistiche originali, dunque anche la Jenkins potrebbe aver trovato una soluzione tutta personale per sfruttare ancora Steve Trevor. In questo caso, non abbiamo alcun indizio di cosa possa essere.



Vi lasciamo alle parole di Lynda Carter dedicate a Gal Gadot. Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il prossimo 1° ottobre.