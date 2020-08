Wonder Woman 1984: come è cambiato il costume di Gal Gadot? Parola alla costumista

Abbiamo già avuto occasione di dare uno sguardo al nuovo costume di Diana Prince nelle molte immagini promozionali di Wonder Woman 1984, e ora la costumista parla nel dettaglio delle modifiche che sono state effettuate rispetto agli altri film.

Lindy Hemming si è occupata della vestizione della splendida Gal Gadot a partire dal primo film stand alone, ereditando di fatto quanto costruito da Michael Wilkinson per Batman v Superman e Justice League:

"Quando abbiamo creato l'abito per il primo Wonder Woman, lo abbiamo fatto leggermente di colore diverso, e abbiamo cambiato molte cose anche a livello di stile, come richiesto da Patty Jenkins. C'erano ovviamente diverse versioni del costume che abbiamo dovuto ripensare da zero, poiché gran parte del costume di Michael Wilkinson e Zack Snyder era ricreato all'interno degli studios, e lei non doveva veramente recitare tanto quanto ha fatto in Wonder Woman. Abbiamo adattato molte cose per Wonder Woman 1, ma per il secondo Patty voleva ricreare lo stesso mood degli anni '80 presente nel film. Voleva che il costume avesse un rosso e un oro più profondi. Quindi abbiamo inserito colori più sensuali, quasi dolci... una tonalità di colore deliziosa".

L'attrice sfoggerà poi un'armatura dorata del tutto inedita, ma Hemming si è occupata di rendere al meglio anche gli abiti casual, per così dire, che Diana indossa nella vita di tutti i giorni, ed è stata molto attenta a non eccedere in questo ambito: "Qualcosa nei suoi abiti doveva essere classico, perché nessuno voleva renderla una modella di moda, sebbene sia la donna più bella e più alta con cui una costumista possa lavorare. Ma comunque cercavamo qualcosa di classico, e penso si possano individuare riferimenti ad 'Io e Annie' tipici dei look di Ralph Lauren".

La costumista ha quindi studiato un look che potesse essere perfetto per una donna attiva e dinamica, senza trasformarla in una modella fashon anni '80. Potrebbe arrivare a breve il nuovo trailer di WW, previsto per il 2 ottobre 2020.