Wonder Woman 1984, come avverrà il ritorno di Chris Pine? La regista risponde

Quando le immagini del trailer di Wonder Woman 1984 hanno mostrato la presenza di Steve Trevor, molti fan sono rimasti spiazzati. Il personaggio interpretato da Chris Pine, infatti, perde la vita alla fine del capitolo precedente del film, datato 2017. La regista Patty Jenkins ha provato a fare un po' di chiarezza.

Parlando con Total Film del ritorno di Chris Pine nel cast, Patty Jenkins non è entrata più di tanto nei dettagli, rivelando che non c'è mai stata l'intenzione di far rivivere il personaggio. Non ha chiarito quindi in che modo sarà giustificata la presenza di Steve Trevor, ma ha spiegato che si tratta in un certo senso di un ritorno intrinseco alla storia, dal momento che il pubblico e i personaggi intraprendono insieme una sorta di viaggio.

"Partite tutti insieme per questo viaggio" ha detto la regista. "Il film e i personaggi vanno tutti insieme in viaggio. Non ho affatto pensato: Dobbiamo riavere Steve. Ero così contenta quando ho pensato all'idea della storia, e intrinseca a quella storia c'è l'idea del ritorno di Steve, perché noi adoriamo Chris. Ma è venuto fuori naturalmente."

Non proprio il massimo della chiarezza, ma queste dichiarazioni non faranno che aumentare l'attesa per Wonder Woman 1984, nonostante una recente immagine possa aver spoilerato un nuovo potere di Diana. L'uscita era inizialmente prevista per giugno, ma la pandemia di coronavirus ha costretto al rinvio del film, al momento atteso nelle sale per il 14 agosto 2020.

Del resto anche Gal Gadot voleva ancora Chris Pine, ed era quindi inevitabile che il "viaggio" di Steve Trevor proseguisse ancora.