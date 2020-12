Wonder Woman 1984 al cinema e subito dopo su Sky in Inghilterra: succederà anche da noi?

Dopo essere stati costretti ad effettuare numerosi posticipi, i produttori di Wonder Woman 1984 hanno deciso di lanciare il film sia al cinema sia in streaming negli USA. Una strategia che potrebbe sbarcare anche in Europa a breve.

Scelte coraggiose secondo Joe Russo, ma quando la situazione si fa disperata c'è bisogno di ricorrere a soluzioni alternative. Stando a quanto riportato da Variety, nel Regno Unito potrebbe essere Sky a cogliere la palla al balzo, dopo l'uscita al cinema già confermata per il 16 dicembre.

L'accordo tra Warner Bros. e Sky non si è ancora ancora concluso, ma le discussioni sarebbero ad un livello ormai avanzato. Tanto per aggiungere altra varietà al tutto, il modello di cui si parla per i paesi della Gran Bretagna è ancora diverso rispetto a quello americano e prevede l'arrivo sulla piattaforma Sky un mese dopo dall'uscita in sala.

A quanto pare dovrebbe arrivare su Sky Cinema e su Now TV. Come sappiamo sono disponibili anche in Italia, oltre che in Irlanda, Germania e Austria, ma Variety specifica che "non è chiaro se Wonder Woman 1984' sarà reso disponibile in tutti questi paesi".

"Ciò che stiamo facendo, con lo scopo di provare ad aiutare gli studios e i nostri partner, è cercare una finestra di lancio in via eccezionale (a causa del Covid), in modo da garantire la massima flessibilità per portare i film su schermo. Non segnerà un precedente per il futuro, ma significa che stiamo trovando modi per lavorare insieme", ha dichiarato una fonte interna.

Data la forte presenza di Sky in Italia, non pare difficile ipotizzare che simili trattative riguardino anche il nostro mercato. Se in U.K. il film arriverebbe intorno al 16 gennaio, in Italia potrebbe persino arrivare in contemporanea con l'uscita in sala (il 28 gennaio) o intorno a quella data. In attesa di scoprirlo godiamoci il nuovo spot tv di Wonder Woman 1984.