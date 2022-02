Wonder Woman 1984 è tra cinecomic peggiori di sempre? Ecco cosa dicono i fan su Twitter

Proprio come qualche tempo fa il Twitterverse stava discutendo su The Winter Soldier e Ragnarok come migliori film del MCU, adesso si passa in casa DC per capire se davvero Wonder Woman 1984 è uno dei più brutti cinecomic di sempre.

Il sequel del fortunato film con Gal Gadot diretto da Patty Jenkins era tra i più attesi del 2020, tanto da far guadagnare una marea di abbonati a HBO Max, il servizio streaming di Warner Bros., ai tempi del suo debutto sulla piattaforma.

Tuttavia, le aspettative di fan e critica sembrano essere state deluse, perché anche se su Rotten Tomatoes lo vediamo comunque "certified fresh" con un punteggio rispettivamente del 58% e del 73%, la pellicola non ha esaltato gli spettatori, e nelle scorse ore alcuni utenti di Twitter si sono uniti per discutere del fatto che Wonder Woman possa essere uno dei peggiori cinecomic mai realizzati.

"Da grande fan di WW, sono stato colpito proprio nei sentimenti: non mi sono mai sentito così tradito".

"Concordo. Confusionario, e spesso suscita il riso in punti in cui non era intesa una simile reazione. E poi la 'storia' non necessitava di un minutaggio così lungo".

"Questo video fa un buon lavoro nello spiegare perché è davvero un brutto film".

"Era incredibilmente inconsistente con una pessima narrazione, ma a me piacciono film come Jurassic Park Fallen Kingdom, quindi so cosa vuol dire quando si gradisce un film fatto male".

Si legge nei commenti sotto al post che ha dato il via al dibattito. Ma c'è anche chi pensa che invece sia ingiustamente criticato...

"WW84 è uno dei più sottovalutati cinecomic e tra i più divertenti che abbia mai visto. Sembra di stare leggendo il volume 182 di un fumetto, o la terza storia di un annuale o un gigante da 100 pagine, e va bene così. Sembra come uno di quei fumetti che non copre un grande evento, nonostante le fosse, dato che ogni fumetto è un evento".

E voi, a chi date ragione? Fateci sapere nei commenti.