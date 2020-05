Wonder Woman 1984, ecco Cheetah nella nuova immagine del film con Gal Gadot

Dal merchandise ufficiale di Wonder Woman 1984 possiamo dare una nuova occhiata a Cheetah, antagonista interpretata da Kristen Wiig nella pellicola della Warner/DC Films che in teoria dovrebbe approdare nelle sale americane il prossimo 16 agosto, ma stando a quanto vociferato in questi giorni potrebbe slittare ulteriormente.

L'immagine proviene dal merchandise della Hot Wheels e la sua serie dedicata alla pellicola di Patty Jenkins che mostra quello che fino ad oggi è il miglior sguardo al villain trasformato che abbiamo potuto avere finora, in quanto non abbiamo mai visto Kristen Wiig nella veste definitiva del personaggio di Cheetah né nelle immagini promozionali né tantomeno nel trailer ufficiale di Wonder Woman 1984.

Sul pacchetto della Hot Wheels possiamo invece dare uno sguardo a Cheetah in tutta la sua gloria. Comparso per la prima volta nei fumetti nell'ottobre 1943 sulle pagine di Wonder Woman #6, ideata da William M. Marston e disegnata da H. G. Peter, come alter ego di Priscilla Rich, quest'ultima era una ricca ragazza bionda di Washington, che soffriva di un complesso di inferiorità e di personalità multiple. Sul grande schermo avrà il volto di Kristen Wiig, famosa per commedie irriverenti come Le amiche della sposa e per essere stata per otto stagioni nel cast del Saturday Night Live, dal 2005 al 2012.

Purtroppo non è ancora certo quando potremo rivedere Wonder Woman 1984 sul grande schermo, essendo tutte le sale del mondo ancora in fase di stallo: in molti sperano che Tenet di Chritopher Nolan possa spianare la strada verso le poltrone, e in effetti un primo incoraggiante segnale lo abbiamo avuto proprio poche ore fa, quando è stata annunciata la riapertura dei cinema italiani.

Se Tenet dovesse fallire al box-office, l'uscita di Wonder Woman 1984 potrebbe essere rimandata a dicembre, così come tutti gli altri blockbuster.