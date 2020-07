Wonder Woman 1984: Cheetah si mostra dopo la trasformazione in questa foto promozionale

Wonder Woman non si arresta di fronte a niente. Una filosofia seguita anche per la promozione del sequel con Gal Gadot, e dopo le immagini di Diana Prince in volo ecco un primo sguardo a Cheetah dopo la trasformazione.

La villain interpretata da Kristen Wiig costituirà una bella sfida per l'eroina DC, anche perché nei fumetti è rappresentata come una delle sue avversarie più temibili. L'abilità di Brabara Ann Minerva è proprio quella di assumere una forma felina, trasformazione che le consente di ottenere abilità sovrumane.

Anche se nel trailer di WW 1984 abbiamo visto comparire il personaggio, non avevamo ancora una chiara idea di come sarebbe stato rappresentato dopo la metamorfosi, e il poster in basso ci dà un primo assaggio di quello che troveremo al cinema. Sebbene le immagini promozionali non rispecchino sempre il risultato finale, possiamo notare che i designer hanno cercato di essere abbastanza fedeli alla controparte cartacea, e sembra proprio che la trasformazione avverrà su tutto il corpo della villain.

Sarà interessante scoprire come gli autori hanno deciso di trattare la sua origin story e in che modo Cheetah arriverà a schierarsi contro la protagonista: nel trailer l'abbiamo vista conversare amabilmente con Diana sorseggiando un drink, quindi avverrà qualcosa che le metterà l'una contro l'altra.

Vi ricordiamo che il film uscirà il 1 ottobre in Italia, e che potrebbe arrivare anche una serie animata su Wonder Woman.