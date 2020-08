Wonder Woman 1984: Cheetah affronterà diverse evoluzioni all'interno del film

Dopo il video che ci ha mostrato Kristen Wiig in azione, l'attrice ha rivelato qualcosa in più su Cheetah, che a quanto pare subirà diverse trasformazioni all'interno di Wonder Woman 1984.

"Non ci era consentito scattare delle foto, è tutto sotto segreto. Hanno delle immagini da qualche parte, e prima o poi le vedrete. Comunque ci saranno diverse evoluzioni del mio personaggio, posso dirvi questo", ha dichiarato in un'intervista per InStyle.

Nel trailer di Wonder Woman avevamo già avuto occasione di dare un'occhiata a Barbara Minerva in "borghese", ma ancora non è stato condiviso il look finale di Cheetah che vedremo nel film, e a questo punto è probabile che la villain subisca più trasformazioni prima di raggiungere la sua forma felina.

Wiig ha poi parlato dell'impegno che ha messo nelle riprese, per le quali ha trascorso otto mesi a Londra: "La mia giornata non era piena come quella di Gal, perché lei era sul set per tutto il giorno, ma ho dovuto allenarmi per gli stunt. Quando mi hanno mostrato delle anteprime di quel che avrei dovuto fare ho detto 'Ma siete impazziti?', ma alla fine mi sentivo forte e avevo un sacco di energia. Mi sentivo bene, il punto non era mettere su muscoli o dimagrire. Comunque per affrontare tutto ho dovuto bere molto solfato di magnesio... e vino".

Gli allenamenti avranno sicuramente dato i loro frutti, e non vediamo l'ora di saperne di più grazie ad un nuovo trailer di WW 1984.