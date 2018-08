Wonder Woman 1984: il cast omaggia The Breakfast Club nella nuova foto dal set!

E' online una nuova foto dal set di Wonder Woman 1984, e nell'immagine i protagonisti Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine e la regista Patty Jenkins si divertono a rendere omaggio a The Breakfast Club.

<title="">Il cast, infatti, per la foto ha assunto le stesse pose dei protagonisti nel poster del classico degli anni '80 diretto da John Hughes. Potete confrontare la locandina di The Breakfast Club e la foto omaggio del cast di Wonder Woman 1984 in calce alla news.

Curiosamente, The Breakfast Club è legato anche al Marvel Cinematic Universe: lo stesso film veniva infatti omaggiato da Jon Watts in Spider-Man: Homecoming.

<title="">Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale il 1 ° novembre 2019. Gal Gadot tornerà nei panni dell'amazzone guerriera dei fumetti DC dopo averla interpretata in Batman v Superman, Wonder Woman e Justice League, mentre Chris Pine riprenderà il ruolo di Steve Trevor. Tra le new entry Natasha Rottwell, Gabriella Wilde, Ravi Patel e Pedro Pascal, mentre Kristen Wiig sarà Barbara Minerva, destinata a diventare la temibile villain Cheetah.

Tra i prossimi film di Warner Bros. per l'etichetta DC ricordiamo The Flash (le cui riprese inizieranno a febbraio 2019), Suicide Squad 2 e The Batman. Di imminente uscita invece Aquaman (1 gennaio 2019), Shazam! (5 aprile 2019) e Joker (4 ottobre 2019).