Wonder Woman 1984: ci sarà un grande cambiamento per Diana, dice Gal Gadot

Il primo trailer di Wonder Woman 1984 ha entusiasmato i fan e ora Gal Gadot si lascia sfuggire un piccolo dettaglio riguardante la sua Diana Price: a quanto pare un cambiamento piuttosto importante sconvolgerà la sua vita.

Il film sarà ambientato decenni dopo gli eventi del primo capitolo e ciò comporterà un bel po' di differenze rispetto al personaggio che abbiamo imparato a conoscere. In un'intervista ad Extra Gal Gadot ha avuto occasione di approfondire brevemente ciò che accadrà nel secondo episodio:

"Se nel primo film abbiamo visto il coming of age nella storia di come Diana Prince trova i suoi poteri e diventa Wonder Woman, questo film è più... sai, è stata in giro, è molto più saggia, matura, solitaria ed è diversa. La vediamo in un periodo della sua vita diverso, che non abbiamo ancora approfondito. E poi succede qualcosa di incredibile che cambia tutte le carte in tavola"

A giudicare da queste parole potremmo ritrovare una Wonder Woman sicuramente più consapevole dei propri poteri, scolpita anche dai traumi subiti e da ciò che ha vissuto. Il grande cambiamento al quale andrà incontro potrebbe essere rappresentato dal ritorno di Steve Trevor (Chris Pine). Il personaggio era morto alla fine di Wonder Woman, ma la sua partecipazione a 1984 non era di certo un segreto, visto che era stata annunciata sin dall'inizio e che Steve appare anche nel trailer. È probabile che la ricomparsa del suo amore passato destabilizzi la vita di Diana e comporti una grande trasformazione del personaggio.

In occasione del Super Bowl abbiamo potuto dare un'altra occhiata alla bella Gal Gadot, in un contesto abbastanza atipico: Wonder Woman è stata al centro della pubblicità di un detersivo.