Wonder Woman 1984, boxoffice super nonostante la pandemia: superati i 100 milioni

Se la starà anche vedendo male in fatto di gradimento, ma almeno al botteghino Wonder Woman 1984 sta riportando ottimi risultati, considerata la situazione, superando la soglia dei 100 milioni.

Saranno state le prime recensioni positive dalla critica, l'hype dei fan per un film rimandato così tante volte, o semplicemente la voglia di tornare al cinema, ma Wonder Woman 1984 sta andando mica male al boxoffice.

E dire che non solo ci sarebbe da contare la release su HBO Max, ma anche il brusco calo che ha avuto il film di Patty Jenkins negli indici di gradimento generali, quando si tiene conto dei motivi per i quali la pellicola potrebbe incassare meno di quanto sperato (oltre, ovviamente, all'ormai solito COVID).

E invece, Wonder Woman 1984 è riuscito ad andare oltre i 100 milioni di dollari, raccogliendone 16.7 nello scorso weekend in Canada e USA, e 85 nel resto del mondo, aprendo al primo posto in Australia con 4.5 milioni, in Corea del Sud con 2.5 milioni, e in Cina con 18.7 milioni, raggiungendo i 23.9 la scorsa domenica. Inoltre, anche a Taiwan, Singapore, in Thailandia e in Giappone è stato accolto piuttosto bene, riportando incassi piuttosto notevoli.

"Congratulazioni a Patty Jenkins, Gal Gadot, Chuck Roven e il resto del cast e della crew che hanno realizzato Wonder Woman 1984, permettendo ai fan e agli appassionati di cinema di tornare a vivere l'entusiasmante esperienza della sala cinematografica" hanno affermato i Presidenti della Distribuzione Domestica e Internazionale Jeff Goldstein e Andrew Cripps in un comunicato "Il pubblico di tutto il mondo, laddove i mercati lo hanno permesso, si sta recando a vedere il nuovo capitolo pieno d'azione nella storia di Diana Prince".

Per quanto riguarda noi italiani, invece, al momento l'uscita di Wonder Woman 1984 è programmata per fine gennaio, quindi dovremo aspettare ancora un po' prima di partire di nuovo all'avventura con Diana.