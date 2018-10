Wonder Woman 1984: Barbara Minerva respinge un attacco nelle nuove foto

Le nuove foto che arrivano dal set di Wonder Woman 1984, sequel di Wonder Woman, che vede ancora alla regia Patty Jenkins, vedono protagonista Kristen Wiig nei panni di Barbara Minerva, impegnata a respingere un attacco. Questa sequenza potrebbe riguardare la sua trasformazione in Cheetah. La scena è stata girata a Hyde Park a Londra.

Le riprese di Wonder Woman 1984 si stanno svolgendo in diverse parti del mondo. Mentre la Warner Bros. ha rilasciato un'immagine ufficiale di Barbara, non abbiamo ancora visto Kristen Wiig nei panni di Cheetah ma pare che sarà praticamente uguale a quella ammirata nei fumetti.

In Wonder Woman 1984 ritroviamo Gal Gadot nei panni di Diana Prince/Wonder Woman, insieme a Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen e Robin Wright.

La trama del film vede Diana Prince entrare in conflitto con l'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda nel pieno degli anni '80 e costretta ad affrontare la temibile minaccia di Cheetah.

Il film è prodotto da DC Entertainment, Atlas Entertainment e Cruel and Unusual Films con Mad Ghost Productions.

Le musiche sono di Hans Zimmer e la produzione comprende anche Gal Gadot, con Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder e la stessa Patty Jenkins.

Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale americane nel novembre 2019. Le foto le trovate al link di Twitter del Daily Mail in calce alla news.