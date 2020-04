Wonder Woman 1984: l'attrice di Ippolita non è convinta che il film esca ad agosto

Connie Nielsen, interprete della regina Ippolita in Wonder Woman 1984 non è sicura che il sequel di Patty Jenkins possa realmente uscire nelle sale nel mese di agosto. La data attuale, dopo lo slittamento per la pandemia, è il 14 agosto. Il film con protagonista Gal Gadot ha subito diversi rinviii e i fan sperano di poterlo vedere in estate.

"Possiamo soltanto incrociare le dita e sperare. Un vaccino contro il Coronavirus è la nostra unica speranza. Tutti stanno aspettando di tornare al lavoro e iniziare i nostri prossimi progetti quindi avere accesso ad un vaccino o a qualche rimedio sarebbe una buona cosa per tutti noi" ha dichiarato la star di Wonder Woman 1984, che non crede che le tempistiche per agosto siano realistiche.



Toby Emmerich, chairman del gruppo Warner Bros., aveva parlato dell'uscita del film ad agosto:"Quando abbiamo dato il via libera a Wonder Woman 1984 l'abbiamo fatto con tutte le intenzioni di vederlo sullo schermo e siamo entusiasti di annunciare che Warner Brothers Pictures porterà il film nelle sale il 14 agosto. Speriamo che il mondo sia un posto più sano e sicuro in quel periodo".

Tuttavia al momento non si vede una luce in fondo al tunnel per quanto riguarda le riaperture delle sale cinematografiche visto che anche negli Stati Uniti i cinema sono momentaneamente chiusi e molte catene stanno affrontando con preoccupazione questo periodo causato dalla pandemia di COVID-19.

Wonder Woman 1984 vedrà una Diana Prince maggiormente matura rispetto al primo film, come spiegato da Gal Gadot.

