Wonder Woman 1984, ascoltate la traccia 'Themyscira' dalla soundtrack di Hans Zimmer

Warner Bros. Entertainment ha condiviso per l'ascolto Themyscira, prima traccia estratta dalla soundtrack di Wonder Woman 1984 composta per l'occasione da Hans Zimmer, ancora una volta alle prese con i cinecomic di casa Warner/DC dopo aver realizzato le partiture per L'uomo d'acciaio, Batman v Superman e in precedenza per la trilogia di Nolan.

Nel corso di una recente intervista, proprio Zimmer ha commentato la sua decisione di occuparsi delle musiche del cinecomic diretto da Patty Jenkins: "E' stato difficile accettare per via del mio amico Rupert [Gregson-Williams]... avevo faticato parecchio per fargli ottenere il lavoro nel primo film. Ma ricordando il tema principale, è mio in effetti. L'ho scritto io quel dannato pezzo. Poi più lo eseguivamo dal vivo e più diventata interessante. Ho pensato fosse importante finirlo, o una specie. E così Patty mi ha telefonato e anche lei aveva un'idea piuttosto interessante. Di nuovo, la storia che racconterà è quel tipo di storia di cui vuoi assolutamente far parte".

Warner Bros ha approfittato del DC FanDome per pubblicare il nuovo trailer di Wonder Woman 1984 (anche in italiano) del cinecomic che firmerà la quarta apparizione di Gal Gadot nei panni di Diana Prince, al suo secondo ruolo da protagonista assoluta. Oltre a mostrare alcune sequenze inedite del film, il trailer offre finalmente un primo sguardo a Cheetah, la villain interpretata da Kristen Wiig, in un confronto con Wonder Woman.

Previsto inizialmente per lo scorso giugno, Wonder Woman 1984 debutterà nelle sale italiane il 1° ottobre, con un giorno di anticipo rispetto alla release oltreoceano. Per quanto riguarda la traccia "Themyscira" dalla soundtrack di Hans Zimmer, potete ascoltarla direttamente nel widget di seguito.