Wonder Woman 1984, già in arrivo la versione home video: tutti i dettagli

Nonostante la pandemia, in qualche modo Wonder Woman 1984 è riuscito ad arrivare nelle sale cinematografiche, dominando il botteghino USA pur facendo comprensibilmente registrare incassi insufficienti. Contemporaneamente, il sequel diretto da Patty Jenkins è stato distribuito in streaming su HBO Max, ed è ora la volta della versione home video.

Warner Bros. ha infatti confermato che dal 22 marzo 2021 Wonder Woman 1984 sarà disponibile nei classici formati "fisici": DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K Ultra HD. Una immagine della confezione è visibile anche in calce alla notizia. Sembra inoltre probabile che venga presto messo in vendita un cofanetto contenente anche il precedente film con Gal Gadot nel ruolo dell'eroina DC, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso.

La versione home video, come è tradizione, darà al pubblico la possibilità di accedere a una serie di extra e contenuti speciali: il making of di Wonder Woman 1984, un remix retrò, degli approfondimenti su alcune scene, interviste ai protagonisti, retroscena e molto altro. Diversi extra saranno dedicati naturalmente a Gal Gadot: alcune featurette hanno titoli come Gal & Kristen: friends forever o Gal and Krissy having fun.

Al botteghino internazionale Wonder Woman 1984 ha incassato circa 100 milioni di dollari, anche se nei giorni scorsi il punteggio su Rotten Tomatoes è crollato sotto la sufficienza.