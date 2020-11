Wonder Woman 1984 arriverà al cinema in Italia: ecco la nuova data d'uscita

Dopo aver deciso di diffondere Wonder Woman 1984 sia al cinema che su HBO Max il giorno di Natale negli Stati Uniti, la Warner Bros. ha comunicato anche le date d'uscita internazionali del cinecomic con Gal Gadot e queste includono ovviamente anche l'Italia, per la quale è stata decisa una nuova data di distribuzione nelle sale.

Precedentemente fissato per il 14 gennaio 2021, Wonder Woman 1984 slitterà di due settimane approdando nelle sale italiane il 28 gennaio seguente. Come precedentemente comunicato, il cinecomic arriverà negli Stati Uniti nel giorno di Natale sia nelle sale cinematografiche sia su HBO Max, mentre la distribuzione internazionale comincerà a partire dal 16 dicembre, quando uscirà in Belgio, Bulgaria, Egitto, Francia (dove i cinema dovrebbero riaprire il 15 dicembre), Grecia, Olanda, Portogallo, Regno Unito e così via...

La decisione della Warner di distribuire Wonder Woman 1984 su HBO Max sarebbe arrivata dopo un'attenta analisi della scarsa performance al botteghino di Tenet, nuovo blockbuster di Christopher Nolan uscito alla fine dell'estate ma penalizzato dalla pandemia in corso. Non bisogna dimenticare che Wonder Woman 1984 doveva inizialmente uscire nel 2019 e in tempi non sospetti (ovvero pre-Covid) era stato già rinviato diverse volte per esigenze di calendario, la Warner Bros. evidentemente non ha voluto ritardare ancora di più la distribuzione e ha deciso di canalizzare l'attenzione su HBO Max.

Sebbene la major in questo modo sia conscia di perdere diversi milioni di dollari che avrebbe ricavato con la vendita dei biglietti al botteghino, la strategia opta per un curioso lancio simultaneo sala/streaming in giro per il mondo.

Diretto e co-scritto da Patty Jenkins, il sequel di Wonder Woman è interpretato ancora una volta da Gal Gadot e Chris Pine, e include anche le new-entry Kristen Wiig, Pedro Pascal e Natasha Rothwell.

