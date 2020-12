Wonder Woman 1984: arriva la premiere virtuale del DC FanDome

A pochi giorni dal debutto negli Stati Uniti, Gal Gadot e Patty Jenkins hanno annunciato che il 15 dicembre la piattaforma online del DC FanDome ospiterà un'anteprima virtuale di Wonder Woman 1984.

La trasmissione sarà accessibile tramite la Hall of Heroes, sezione del DC FanDome che ha ospitato tutti gli annunci più importanti dell'evento tenuto quest'estate tra cui la diffusione del primo trailer di The Batman, e inizierà con uno speciale sguardo al dietro le quinte delle pellicola. Dopodiché sarà il turno del red carpet virtuale che coinvolgerà anche i membri del cast Chris Pine, Kristen Wiig e Pedro Pascal, seguito da una performance del compositore Hans Zimmer. La premiere si chiuderà con un filmato di anteprima in cui presumibilmente verranno svelate delle scene inedite del film.

"Abbiamo i migliori fan del mondo ed è per questo che siamo così entusiasti di celebrare il lancio di Wonder Woman 1984 in grande" hanno dichiarato la Jenkins e Gal Gadot. "Il fato che sia un evento virtuale ci permette di condividere il momento con i fan di Wonder Woman di tutto il mondo, che altrimenti non avrebbero la possibilità di assistere all'anteprima del film."

Ha condiviso l'annuncio anche Zack Snyder, che ha partecipato al progetto in veste di produttore. "Sono orgoglioso di farne parte!" ha scritto il regista di Justice League su Twitter, dove ha pubblicato un motion poster dell'evento.

Vi ricordiamo che il film debutterà nelle sale americane il 25 dicembre in contemporanea con HBO Max, mentre in Italia dovremo attendere il 28 gennaio 2021. Intanto, la Jenkins ha confermato che Wonder Woman 1984 avrà una scena post-credit.