Wonder Woman 1984 arriva in digitale in Italia: svelata l'uscita, ed è vicinissima!

A quanto pare, l’attesa è finita: Warner Bros. Entertainment Italia pochissimi minuti fa ci ha comunicato che l’arrivo in Italia di Wonder Woman 1984 avverrà in formato digitale, ed è previsto a brevissimo.

Il film diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, infatti, sarà distribuito in esclusiva digitale da venerdì 12 febbraio: sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

Sequel di Wonder Woman, ambientato durante la prima guerra mondiale, WW1984 si sposta avanti fino agli anni ’80, quando Diana Prince dovrà dare la caccia a due nuovi e formidabili nemici: Max Lord e Cheetah. E siccome conosciamo la vostra impazienza, all'interno dell'articolo vi proponiamo anche un'anteprima di tre minuti del film che potete gustarvi nel video ufficiale della Warner Bros.

Nel film sono protagonisti anche Chris Pine, che torna nel ruolo di Steve Trevor, l'attrice Kristen Wiig nei panni di Cheetah e l'amatissimo Pedro Pascal come Max Lord; dal primo film torneranno anche Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen come Hippolyta, mentre tra i produttori figurano Charles Roven, Deborah Snyder e Zack Snyder, oltre ovviamente alla Jenkins e a Gal Gadot.

Vi ricordiamo che Gal Gadot tornerà come Wonder Woman in Justice League di Zack Snyder, esclusiva HBO Max per la quale - a questo punto - si attende una distribuzione digital anche in Italia.