Wonder Woman 1984: annunciata la data d'arrivo del primo trailer ufficiale!

E' la stessa pagina Twitter della convention CCXP che si tiene ogni anno in Brasile a confermarlo ufficialmente: durante la kermesse verrà mostrato il primo trailer ufficiale di Wonder Woman 1984.

Dopo aver rinunciato alla Sala H dell'ultimo Comic-Con, infatti, Patty Jenkins - che torna nuovamente alla regia del lungometraggio - aveva precedentemente annunciato che la Warner aveva deciso di non iniziare alcuna campagna promozionale almeno fino al prossimo dicembre, mese in cui vedremo appunto le immagini del primo trailer. CCXP ha quindi annunciato che il trailer verrà mostrato nel corso del suo svolgimento, in particolare in data domenica 8 dicembre. Quello che non è ancora chiaro è se il trailer verrà immediatamente condiviso da Warner anche sui vari social network e sulle piattaforme di streaming. Alla convention sarà presente anche Gal Gadot in persona.

Scritto da David Callaham e Geoff Johns, con la Jenkins ancora nelle vesti di regista, Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale di tutto il mondo a giugno 2020, dopo essere stato posticipato dalla sua data di uscita originale, prevista in principio per dicembre 2019. Nel film tornerà anche Chris Pine – nonostante il suo personaggio Steve Trevor sia morto nel capitolo precedente –, Connie Nelson nei panni della Regina Ippolita e Robin Wright nel ruolo di Antiope; due le new entry di spessore, con Kristen Wigg e Pedro Pascal, insieme a Natasha Rothwell, Ravi Patel e Gabriella Wilde.

La pellicola, a quanto pare, dovrebbe anche resettare gli eventi di Batman v Superman di Zack Snyder. Le riprese principali di Wonder Woman 1984 sono terminate a dicembre 2018, mentre le riprese aggiuntive si sono svolte questa estate e il film è attualmente in fase di post-produzione, fase che durerà almeno fino a un mese dall'uscita ufficiale, fissata per il 5 giugno 2020.

Si sa ancora poco o nulla sulla trama principale, con la breve sinossi ufficiale che recita: "Diana Prince si imbatte nel conflitto contro l'Unione Sovietica durante la guerra fredda negli anni Ottanta e qui troverà un formidabile nemico chiamato Cheetah".