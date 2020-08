Wonder Woman 1984, quanti anni ha Diana nel sequel?

Che si tratti dei primi del '900, degli anni '80 o degli anni 2000, Diana Prince sembra non invecchiare mai... Ma quanti anni ha davvero l'amazzone in Wonder Woman 1984? I think she’s thousands of years old. Really, I think she’s a child but she’s probably 800...

Nel Multiverso DC, la prima volta che vediamo la Diana Prince di Gal Gadot è in Batman v. Superman: Dawn of Justice del 2016, e già lì, grazie alla famigerata foto che farà poi da cornice narrativa per il film di Wonder Woman, scopriamo che sebbene siano passati decenni, Diana sembra sempre la stessa, almeno in quanto ad aspetto fisico.

Nel trailer di Wonder Woman 1984 mostrato al DC FanDome, anche lo Steve Trevor di Chris Pine (che dobbiamo ancora capire come abbia fatto a tornare in vita) nota come per l'amazzone non sembri essere passato neanche un giorno dall'ultima volta che si erano visti (in piena Prima Guerra Mondiale).

La domanda, dunque, sorge ancora spontanea: quanti anni ha Diana Prince?

Certo, questo quesito porta direttamente a un altro, ovvero, Wonder Woman è immortale o invecchia solo molto lentamente?

In una vecchia intervista con Collider in occasione del primo Wonder Woman, la regista dei film dedicati alla supereroina, Patty Jenkins, aveva affermato che "Credo abbia migliaia di anni, onestamente. Ma in questo caso è ancora una ragazzina, quindi forse 800...?".

Se ciò dovesse fare fede, nel caso di Wonder Woman 1984 Diana dovrebbe avere all'incirca 870 anni, e nel presente (del 2016/17) dovrebbe quindi averne sui 900.

Vedremo comunque cosa accadrà in Wonder Woman 1984, e se saranno fornite ulteriori precisazioni (o vere e proprie spiegazioni) in merito alla questione, quando il film uscirà nelle sale il prossimo ottobre.