Wonder Woman 1982 va al cinema nel Regno Unito, ma le sale sono chiuse: cosa succede?

Noi italiani dobbiamo rassegnarci ad attendere la fine di gennaio per poter mettere gli occhi su Wonder Woman 1984, ma nel Regno Unito il film sta per uscire al cinema... anche se i cinema sono chiusi.

Per uno strano scherzo del destino, la nuova pellicola con Gal Gadot si appresta a debuttare in Inghilterra proprio nello stesso giorno in cui le sale chiuderanno a causa del nuovo decreto anti-Covid. Il 16 dicembre anche Londra raggiungerà il Tier 3, il livello di allerta più alto già in vigore in altre parti del paese, dall'Essex all'Herfordshire, in città come Manchester, Birmingham, Bristol così come in alcune parti della Scozia (Glasgow ed Edimburgo).

La normativa impone la chiusura dei cinema e di tutti i luoghi in cui potrebbe verificarsi assembramento, in un periodo dell'anno particolarmente delicato a causa delle feste natalizie. Dopo una valanga di posticipi, Wonder Woman è costretta a vedersi chiudere le porte in faccia un'altra volta, anche se Warner Bros. ha confermato a Variety che i piani per la distribuzione non cambieranno.

Ciò è possibile perché in alcuni centri abitati più piccoli le sale resteranno aperte, anche se aver perso le città più importanti e la stessa capitale non farà di certo bene al botteghino. Warner starebbe comunque lavorando ad un accordo con Sky per lo streaming, <strong>in modo da limitare i danni</strong> e seguire il modello americano, che prevede l'uscita in contemporanea al cinema e su HBO il 25 dicembre. In attesa che la situazione si risolva, possiamo goderci la premiere virtuale di Wonder Woman 1984.