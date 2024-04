Wonder Woman 1854, Zack Snyder svela la trama del prequel mai realizzato!

Tra smentite e conferme per quanto riguarda Wonder Woman 3, Zack snyder ha deciso di rivelare la trama del prequel della saga mai realizzato, ovvero Wonder Woman 1854.

L’idea di Zack Snyder ipotizzava una Wonder Woman molto più spietata che viaggia per il mondo prima di incontrare Steve Trever. Queste le parole del regista di Justice League ad Empire:

“L'idea è nata da un'ipotesi iniziale: una volta che Wonder Woman ha lasciato l'isola alla ricerca di Ares, cosa le è successo nelle sue diverse incarnazioni? La mia idea era che avrebbe viaggiato per il mondo alla ricerca di Ares e sarebbe andata in ogni luogo dove c'era un conflitto. Su quei campi di battaglia trovava questi amanti, guerrieri, che invecchiavano mentre lei era immortale. Erano i suoi amanti per dieci anni o potevano morire in battaglia, e probabilmente era triste per molti uomini perché la vedevano comportarsi in maniera gentile con il giovane soldato successivo e pensavano: "Oh, sto per essere rimpiazzato". Ma tutti gli uomini che aveva con sé erano guerrieri fedeli che aveva trovato sui campi di battaglia di tutto il mondo. Inoltre, abbiamo parlato della presenza di Steve Trevor in Crimea, non è mai stata in sceneggiatura, ma ne abbiamo parlato così tanto che ha avuto quasi una vita propria.”

Nel frattempo, tra i vari rumour ce n’è uno che indica Alexandra Daddario come prossima possibile Wonder Woman.

