Wonder Twins, Warner Bros. Discovery ha cancellato il film? I dettagli

Due settimane fa era stato annunciato che la star di Riverdale, K.J. Apa, e la star di 1883, Isabel May, erano state scelte per i ruoli principali nel prossimo lungometraggio HBO Max, Wonder Twins, ma gli ultimi aggiornamenti sembrano andare nella direzione opposta. Non tanto per il casting quanto per l'intero progetto del film.

That Hashtag Show riporta che Warner Bros. Discovery avrebbe scartato il progetto, e che il cast e la troupe sarebbero stati informati della decisione poche ore fa. Ricordiamo che recentemente DC Comics ha cancellato Suicide Squad e Teen Titans Academy.

Al momento non è stata pubblicata alcuna conferma ufficiale della cancellazione di Wonder Twins da parte di Warner Bros. Discovery.



La produzione doveva iniziare quest'estate ad Atlanta, con Apa nel ruolo di Zan e May nel ruolo di Jayna. Adam Sztykiel avrebbe dovuto scrivere e dirigere il film, prodotto da Marty Bowen e Wyck Godfrey di Temple Hill Productions.

La trama di Wonder Twins seguiva le vicende dei gemelli alieni Zan e Jayna del pianeta Exxor. Zan ha la capacità di trasformarsi in qualsiasi forma d'acqua mentre Jayna ha la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale: poteri che si manifestano ogniqualvolta si tocca la mano e pronuncia lo slogan 'Potere dei Gemelli Meraviglia attivato!'.



La coppia combatte i cattivi sia da sola che in compagnia della Justice League insieme alla loro fidata scimmia aliena blu, Gleek.

Il report non spiega il motivo per cui Wonder Twins sarebbe stata cancellata, anche se un'ipotesi potrebbe essere la fusione recente tra Warner Bros. e Discovery, che avrebbe cambiato diversi piani futuri.



Addirittura nove anni fa si parlava di Wonder Twins, senza conferme future sul progetto. Siamo davanti ad un altro fallimento del progetto?