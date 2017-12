Wonder: Jacob Tremblay e Julia Robert nella nuova clip italiana

01 Distribution ha diffuso in streaming una nuova clip italiana di, film diretto dae scritto da Jack Thorne e Steve Conrad, i quali hanno adattato il romanzo di

Scelto come titolo d'apertura di Alice nella Città all’ultima Festa del Cinema di Roma, la pellicola è nelle sale italiane da oggi, 21 dicembre 2017. Nel cast troviamo Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Ali Liebert e Daveed Diggs.

Sinossi: Il film racconta la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Come sarà accettato dai compagni e dagli insegnanti? Chi sarà suo amico? L’amore della sua meravigliosa famiglia, una grande dose di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola. Julia Roberts e Owen Wilson danno il volto a Nate e Isabel, i genitori di Auggie mentre Jacob Tremblay, il cui nome è ormai famigliare per la sua interpretazione del piccolo Jack accanto a Brie Larson in Room, interpreta August Pullman. Nel cast anche Mandy Patinkin (Homeland), Daveed Diggs e, la tre volte candidata all’Oscar, Sonia Braga.