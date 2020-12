Wonder, che fatica dietro il makeup di Jacob Tremblay: ecco quanto tempo richieva!

Mettersi nei panni di un bambino affetto dalla sindrome di Treacher Collins non fu certo una passeggiata per il giovanissimo protagonista di Wonder Jacob Tremblay, dal punto di vista psicologico quanto da quello fisico: le sessioni di makeup erano, probabilmente, l'aspetto più sfiancante della vita sul set.

Pare infatti che il piccolo Tremblay si sia dovuto sottoporre ogni giorno ad una sessione di trucco della durata di circa un'ora e mezza: un vero miracolo, d'altronde, se si pensa che quel genere di trucco richiederebbe in realtà molto più tempo!

Il giovanissimo attore poteva infatti lavorare per un massimo di 9 ore al giorno, dettaglio che costrinse il truccatore Arjen Tuiten a fare tutto il possibile per inventarsi qualcosa che riducesse i tempi di lavorazione: "Micheal Nickiforek, un makeup artist di Vancouver, mi aiutò ad applicare il trucco. Cercavamo sempre di renderlo quanto più comodo possibile per Jacob" raccontò in seguito Tuiten.

Lo stesso addetto al trucco, comunque, si ritenne decisamente soddisfatto del suo operato e della performance di Tremblay: "Anche se non dovesse più indossare del trucco prostetico, questo personaggio avrà sempre un posto speciale nel suo cuore. Lui diventerà famoso, bello e tutte quelle cose, ma Auggie resterà per sempre immortalato sullo schermo. Sopravviverà a tutti noi". Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Wonder.