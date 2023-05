I Wonder e le acquisizioni da Cannes 2023: arriva il capolavoro The Zone of Interest

I Wonder Pictures ha annunciato in questi giorni l'acquisizione per il mercato italiano di sei nuovi film presentati in anteprima al Festival di Cannes 2023, una lista di titoli che include due candidati alla Palma d’Oro e alcuni dei film più sorprendenti delle altre sezioni.

Tra i film in concorso, sarà distribuita da I Wonder Pictures la nuova attesissima opera di Jonathan Glazer, The Zone of Interest, nuovo capolavoro del regista di Under the skin arrivato a ben dieci anni dal conturbante cult con Scarlett Johansson e liberamente ispirata all’omonimo romanzo dello scrittore britannico Martin Amis, venuto a mancare proprio nel giorno della premiere del film a Cannes qualche settimana fa. Vincitore del Gran Premio della Giuria, il film racconta la storia di un uomo e sua moglie che tentano di costruire una vita da sogno e una quotidianità perfetta, fatta di cose semplici e momenti di tenerezza: solo che l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la casetta con giardino in cui la famiglia vuole passare la propria vita insieme è situata a poche centinaia di metri dalle mura del campo di concentramento…

Altro film che è stato in corsa per la Palma d’oro è Four Daughters di Kaouther Ben Hania. Ambientato in Tunisia, racconta la storia di una donna che un giorno perde due delle quattro figlie, scomparse senza lasciare traccia. Per riempire quell’improvviso e inspiegabile vuoto, la regista invita due attrici professioniste a unirsi alla famiglia della vera protagonista per interpretare le due ragazze sparite, mescolando così realtà e finzione come nella miglior tradizione del cinema di Abbas Kiarostami.

Tra gli altri titoli in arrivo anche THE ANIMAL KINGDOM, opera seconda di Thomas Cailley dopo il celebrato The Fighters - Addestramento di vita con protagonisti Romain Duris, Paul Kircher e Adèle Exarchopoulos, AUGURE, il primo lungometraggio diretto da Baloji (rapper, mc e artista hip hop belga di origini congolesi), THE SWEET EAST di Sean Price Williams con la stella emergente Talia Ryder e AMA GLORIA di Marie Amachoukeli.

Queste sei nuove acquisizioni si aggiungono agli altri titoli I Wonder Pictures presentati a Cannes e già annunciati nelle scorse settimane: Le Retour di Catherine Corsini (in concorso), L'Abbé Pierre - Une vie de combats di Frédéric Tellier e, nella sezione Special Screenings, Robot Dreams di Paolo Berger, The Book of Solutions di Michel Gondry e Vincent Must Die di Stephan Castang.

