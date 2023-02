Women Talking: trailer, poster e data d'uscita per il film candidato agli Oscar 2023

Dopo essere rientrato nelle nomination agli Oscar 2023, il nuovo film diretto da Sarah Polley Women Talking si è mostrato al pubblico italiano con un nuovo poster e un trailer ufficiale in vista dell'uscita nei cinema nostrani con Eagle Pictures.

Candidato a due Premi Oscar - Miglior Film e Miglior Sceneggiatura non originale - Women Talking arriverà al cinema in Italia dall'8 marzo prossimo, una data scelta non esattamente a caso: basato sul romanzo best-seller di Miriam Toews, il film porta sul grande schermo la storia di un gruppo di donne di una colonia religiosa che discutono di un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità che per anni le hanno drogate e poi violentate. Quando la verità viene a galla, le donne discutono della loro drammatica condizione e dovranno decidere se restare e combattere o andare via.

Un cast d'eccezione dà voce a queste donne raccontate da Sarah Polley: Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Sheila McCarthy, Michelle McLeod, Kate Hallett, Liv McNeil, August Winter e la premio Oscar Frances McDormand, con la partecipazione di Ben Whishaw. "Quando ho letto il libro di Miriam Toews sono stata assalita da domande e pensieri sul mondo in cui vivo, ho pensato a cose che non avevo mai considerato" ha dichiarato la regista. "Domande sul perdono, la fede, i sistemi di potere, e ancora traumi, guarigioni, colpevolezze, il ruolo della comunità e l'autodeterminazione. Ma la lettura ha lasciato in me anche una speranza sconcertante. Anche se la storia parla di una piccola comunità religiosa, ho sentito la necessità di tessere una grande tela, che avesse una portata epica e attraverso la quale riflettere l'enormità e l'universalità delle domande sollevate nel film. Volevo sentire in ogni fotogramma le infinite potenzialità e possibilità contenute in una conversazione sul come migliorare un mondo in frantumi".

Per altri contenuti guardate il nuovo spot degli Oscar 2023 con il presentatore Jimmy Kimmel in una parodia di Top Gun: Maverick.