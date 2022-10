Women Talking: ecco il trailer del film di Sarah Polley!

Basato sul romanzo di Miriam Toews, "Women Talking" segna il primo film di Sarah Polley dopo il suo documentario autobiografico del 2012 "Stories We Tell" e il suo primo lungometraggio narrativo "Take This Waltz" del 2011.

Women Talking racconterà le vicende di un gruppo di donne che vivono in un'isolata colonia religiosa e che devono fare i conti con le aggressioni sessuali compiute dagli uomini della comunità ed affrontare questa complessa situazione, mantenendo ben salda la propria fede, che fin qui ha guidato ogni loro passo.

Il trailer ufficiale è stato rilasciato poche ore fa e vede la partecipazione del Premio Oscar Frances McDormand, Rooney Mara e Claire Foy. Il resto del cast è inoltre composto da Jessie Buckley, Judith Ivey, Sheila McCarthy e Ben Whishaw. Considerato l'argomento, il film si è rivelato uno dei più impegnativi della regista fino ad oggi:

"Avevamo un terapista sul set per le scene più difficili", ha detto Sarah Polley a IndieWire. “Si chiamava Laurie Haskell, specializzata in traumi dopo aggressioni sessuali. Sono emerse cose difficili per molte persone, non solo per il cast e la troupe. Non stavamo solo mostrando scene violente. Stavamo sollevando pensieri, sentimenti ed emozioni con cui molte persone convivevano da molto tempo. Alcune di quelle conversazioni si sono fatte strada nel film".

“Women Talking” debutterà in sale selezionate il 2 dicembre. Intanto, vi ricordiamo che Rooney Mara sarà nel film Apple di Luca Guadagnino.