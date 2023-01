Women Talking ed Emancipation, fotografia a confronto: perchè manca il colore?

La desaturazione nella fotografia delle pellicole al cinema, mai come quest'anno, sembra essere diventata una moda. In particolare Women Talking di Sarah Polley e Emancipation di Antoine Fuqua si presentano come film scuri dove il colore sembra essere completamente prosciugato.

I due direttori della fotografia dei rispettivi film hanno fatto questa scelta insieme ai registi adattandosi, non solo al tipo di storia da raccontare, ma soprattutto al contesto e al tempo in cui questi dovevano essere ambientati. Nonostante siano due film totalmente diversi, uno che coinvolge un gruppo gruppo di donne quindi quasi costretto ad una immagine corale mentre l'altro concentrato sul singolo personaggio, entrambi i direttori nel loro lavoro vedono qualcosa in più.

Il lato visivo del film è diventato quasi più importante del film suscitando reazioni di tantissimi maestri del mestiere come Roger Deakins che ha ammesso quanto Hollywood sia diventata deprimente su questo fronte. "Sarah voleva che le immagini fossero epiche quanto la decisione che queste donne devono prendere", ha detto Luc Montpellier mente dietro la fotografia di Women Talking. "Volevamo che il pubblico si sentisse un po' spiazzato e che non sapesse bene in che periodo si stesse svolgendo. Speriamo abbia mantenuto lo spettatore un pò più coinvolto e legato alla storia" ha spiegato.

Prospettiva diversa quella di Richardson e Legato, direttori della fotografia di Emancipation che, secondo quanto dichiarato, erano convinti che con maggior colore il film fosse "troppo bello" rispetto alla brutalità della storia che cercava di raccontare. "Abbiamo scoperto che il colore pieno creava troppa bellezza invece di rappresentare la dura realtà di questo paesaggio infernale" hanno spiegato “Aggiungendo un po' di colore, abbiamo avuto il meglio di entrambi i mondi. Non era semplice come una desaturazione generale, ma era come cambiare e alterare artisticamente la percezione della densità del colore secondo necessità".

La pellicola di Antoine Fuqua segna, a quasi un anno dal famigerato schiaffo a Chris Rock, il ritorno di Will Smith che ha definito una perfezione poetica realizzare Emancipation. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!