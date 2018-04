Woman Walks Ahead: Jessica Chastain combatte per i nativi nel primo trailer

Mentre è ancora nelle nostre sale con l’opera prima di Aaron Sorkin, Molly’s Game, Jessica Chastain è attesa anche nel drammatico Woman Walks Ahead, di cui vediamo oggi il primo trailer ufficiale.

Diretto da Susanna White (Il traditore tipo) e basato su una sceneggiatura di Steven Knight (La promessa dell’assassino, Locke), il film vede nel cast la presenza del neo-Premio Oscar Sam Rockwell, Ciaran Hinds, Bill Camp, Michael Nouri, David Midthunter e Michael Greyeyes.

Il film non ha ancora nessuna data d’uscita ufficiale per il nostro paese, ma verrà distribuito nelle sale americane da A24 il 29 giugno 2018.

Per quanto riguarda la Chastain, è attualmente nelle nostre sale con Molly’s Game (di cui potete leggere la recensione su queste pagine), e presto la vedremo in X-Men: Dark Phoenix (nella parte del villain principale) e nell’attesissimo IT: Capitolo Due di Andy Muschietti, dove sarà la versione adulta di Beverly Marsh.

Sinossi: La vicenda ruota attorno a Catherine Weldon (Jessica Chastain), una donna che si trasferisce da Brooklyn alla riserva naturale Standing Rock Reservation nel Dakota per aiutare il capo della tribù dei Sioux, Toro Seduto, a combattere per la propria terra e per la sua gente. La Weldon scrisse numerose lettere al governo federale per Toro Seduto e visse in quelle terre per molti anni insieme al figlio.