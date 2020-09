Woman in the Castle, nuovo film con Daisy Ridley e Kristin Scott Thomas: i dettagli

Come riporta in esclusiva il puntualissimo Deadline, il trio formato da Daisy Ridley (Star Wars), Kristin Scott Thomas (L'ora più buia) e Nina Hoss (Phoenix) sarà protagonista dell'intrigante Women in the Castle, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo bestseller scritto dalla brillante Jessica Shattuck.

La storia del libro segue tre donne tedesche ed è ambientata durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, esplorando il modo in cui ognuna delle protagoniste affronta in modo diverso le ricadute delle rispettive vite personali e la devastazione che le circonda. Tutti i personaggi della Shattuck sono frutto di fantasia, ma la storia in sé è basata su dei racconti familiari - lei è per metà tedesca - e storici del periodo.



A dirigere l'adattamento troveremo Jane Anderson (The Wife), che si occuperà anche di adattare la sceneggiatura per il grande schermo. Come sceneggiatrice ha vinto due Emmy Award per il suo straordinario lavoro a Oliver Kitteridge con Frances McDormand. A produrre Women in the Castle ci saranno invece Rosalie Swedlin, Doreen Wilcox Little e Michael Sheen.



Le riprese inizieranno nel 2021, in location già selezionate dell'Europa Orientale. Fateci sapere come sempre le vostre opinioni nei commenti, la curiosità che avete per il film e le vostre aspettative.



È comunque un'ottima notizia per Daisy Ridley, che settimane fa lamentava di non aver lavorato molto dopo L'ascesa di Skywalker.