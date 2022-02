Woman on Fire, Sharon Stone produce e interpreta il film tratto dall'omonimo romanzo

Sharon Stone ha opzionato i diritti del prossimo romanzo di Lisa Barr, Woman on Fire, firmando un accordo per produrre e recitare in un adattamento cinematografico. La star tornerà al centro di un progetto importante per il grande schermo a tre anni di distanza dalla sua ultima partecipazione Panama Papers di Steven Soderbergh.

Nel romanzo in uscita il 1° marzo grazie a HarperCollins, una giovane ma esperta giornalista viene coinvolta in un importante scandalo d'arte internazionale incentrato su un capolavoro saccheggiato dai nazisti, trovandosi dinanzi al dubbio se mettersi alla ricerca del dipinto e nel bel mezzo di una storia oscura che potrebbe mettere in pericolo la propria vita.



Il thriller è intriso di sesso, arte e storia e costringe i lettori a riflettere fin dove si spinge il confine tra la ricerca della giustizia e la caccia alla vendetta.

Sharon Stone ha rivangato il passato e alcuni frangenti della sua carriera in una recente intervista, dove si è parlato dell'abito bianco di Basic Instinct, e di alcune scelte che hanno cambiato di recente il suo percorso professionale.



A fine gennaio, Sharon Stone ha licenziato i suoi agenti, spiegando di essere intenzionata ad avere un maggior controllo sul proprio futuro professionale.

Stone ha recitato in alcuni episodi della serie L'assistente di volo - The Flight Attendant, partecipando da produttrice a progetti come The Cure, Romantic Road, All I Wish e Running Wild.