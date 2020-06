Wolverine sarà un villain nel MCU? La folle e intrigante teoria

Tutti amano Wolverine, e tutti amano il Wolverine di Hugh Jackman. Ma se il MCU introducesse il personaggio come villain, invece che come uno dei bravi ragazzi?

I colleghi di Screen Rant ci forniscono un ottimo spunto di riflessione sulla futura introduzione di Wolverine nel Marvel Cinematic Universe.

Come ribadiscono anche loro, infatti, molti tendono a dimenticare che Logan non ha esattamente un passato esemplare nella storia raccontata dai fumetti, con diversi stunt da vero e proprio antagonista, come ad esempio al momento del suo debutto nel 1984, nel numero 181 de L'Incredibile Hulk, seguito poi da "Original Sin" di Mike Carey, in cui veniva rivelato che Wolverine si sarebbe dovuto unire agli X-Men con l'intento di assassinare Charles Xavier.

O anche, e questo potrebbe essere un buon punto di partenza per i futuri film, nella storia di Mark Millar "Enemy of the State", dove dopo la morte di Logan, questo fu fatto torenare in vita da La Mano e trasformato in un uno dei loro burattini, facendogli compiere i peggiori atti, che funsero anche da retroscena per gli eventi di Civil War.

Ora, nel MCU le cose sono andate in maniera leggermente diversa, almeno per quanto riguarda le cause della Civil War che abbiamo visto sullo schermo, ma potrebbe non essere una cattiva idea approfittare di un simile espediente (un mutante killer a piede libero) per creare un ambiente favorevole alla sfiducia nei mutanti, e mettere Logan contro gli X-Men a cui, in secondo momento (una volta pentito/redento), potrebbe poi unirsi.

E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe vedere una simile storyline per Wolverine nel MCU? Fateci sapere nei commenti.