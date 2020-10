Wolverine: Una fan art ci mostra Tom Hardy con il classico costume del supereroe Marvel

Mentre aspettano notizie ufficiali sul nome del sostituto di Hugh Jackman nella parte del celebre supereroe della Marvel, sono numerosi i fan dei fumetti che stanno provando a immaginare Tom Hardy nei panni di Wolverine. Ecco un'immagine in cui ha indosso il classico costume degli X-Men.

L'autore dell'immagine è @mizuriau, che ha postato su Instagram la foto che potete trovare in calce alla notizia. Possiamo quindi vedere l'interprete di Venom nel film omonimo della Sony del 2018 nei panni di Logan, storico membro degli X-Men nonché amico e rivale di Ciclope. Come sapete Hugh Jackman non interpreterà più Wolverine, ma i numerosi fan del personaggio sono sicuri che il supereroe farà il suo debutto nel MCU, anche se ancora non conosciamo il nome del suo nuovo interprete. Il post condiviso da @mizuriau ha riscosso un discreto successo, con oltre settemila Mi Piace e più di 100 commenti, nei quali gli utenti della piattaforma social discutono sulle possibilità di vedere Tom Hardy nel ruolo del supereroe, nonostante il suo contratto che lo lega alla Sony.

Nell'attesa di scoprire altri dettagli, vi segnaliamo questo divertente video di Instagram in cui Hugh Jackman ritorna ad essere Wolverine, inoltre una star di The Boys vorrebbe interpretare Logan.