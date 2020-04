Tom Hardy è Wolverine al posto di Hugh Jackman in questa fan art

Come sarebbe Tom Hardy, star di Venom, se facesse parte del MCU e sostituisse Hugh Jackman nei panni di Wolverine? La risposta arriva dall'utente Mizuri di Instagram, che in una digital art immagina Hardy con indosso il classico costume blu e grigio del personaggio Marvel con gli artigli.

È possibile dare un'occhiata all'immagine in calce alla notizia. D'altronde Hugh Jackman ha interpretato Wolverine per ben 17 anni, e per la Casa delle Idee potrebbe essere difficile cercare un attore in grado di sostituirlo quando sarà il momento di realizzare il reboot del franchise X-Men. Sorge inoltre spontaneo chiedersi quanto l'universo condiviso Sony's Marvel Universe si espanderà dopo film come Venom e Morbius.

Nel primo trailer di Morbius viene svelato che l'Adrian Toomes di Michael Keaton sarà presente nel film: ciò significa che Tom Hardy potrebbe ancora vestire i panni di Venom nel MCU, dunque è improbabile che abbia la possibilità di interpretare il mutante artigliato in futuro. Resta il fatto che l'attore rimane uno di quelli che i fan sceglierebbero per sostituire Hugh Jackman come Wolverine. Hardy è noto anche per aver recitato, tra le altre cose, nel reboot di Mad Max e nella serie TV Taboo.

A proposito del personaggio, Marvel ha mostrato il design alternativo del volto di Wolverine a distanza di 44 anni.