Wolverine, Tom Hardy assume il ruolo di Hugh Jackman in una nuova fan art

In attesa di rivederlo al cinema nel sequel di Venom, un utente Instagram ha provato a immaginare Tom Hardy nel ruolo di Wolverine, interpretato al cinema fino al 2017 da Hugh Jackman. Come sappiamo gli X-Men sono destinati a entrare nel Marvel Cinematic Universe, anche se non è ancora chiaro in che modo.

I fan si stanno così divertendo a suggerire i loro attori preferiti per il ruolo del mutante, indicando tra gli altri Shia LaBeouf, Keanu Reeves ed Antony Starr di The Boys, il quale per altro si è già detto disponibile a interpretare Wolverine.

La fan art pubblicata su Instagram da Kunal Chopra, che si può vedere anche in calce alla news, mostra una versione del costume di Wolverine ispirata ai fumetti, e mai indossata da Hugh Jackman nei film. Un costume giallo e nero, con cintura rossa. Non possono poi mancare, per il Tom Hardy immaginato dall'utente, gli artigli di adamantio e un filo di barba.

Sembra piuttosto improbabile, in ogni caso, che Tom Hardy passi da Venom a Wolverine, anche se non si può escludere a priori. In ogni caso, ci vorrà ancora del tempo per scoprire chi raccoglierà il testimone di Hugh Jackman: dopo l'annuncio di Kevin Feige al Comic-Con di San Diego dello scorso anno, non c'è ancora una data precisa per l'ingresso degli X-Men nel MCU, e i Marvel Studios non sembrano avere particolarmente fretta.