Wolverine, Taron Egerton sul fan-casting: 'Lusinghiero ma frustrante'

Quando cominciano a ripeterti ossessivamente una cosa, il rischio di finire per crederci davvero è sempre dietro l'angolo: lo sa bene Taron Egerton, che in queste ore si è espresso in maniera piuttosto chiara sulle continue voci di casting che lo vorrebbero vicino a ruoli come quello di Wolverine.

Approvato addirittura da sua maestà Hugh Jackman, Egerton ha ovviamente ribadito di essere lusingato da accostamenti del genere (l'attore è più volte stato indicato anche come nuovo James Bond), ma ha anche fatto notare come, in casi come questo, le probabilità che la cosa accada davvero diminuiscano all'aumentare delle voci.

"È abbastanza frustrante, a essere onesto. Perché in particolar modo con quei ruoli (e non voglio neanche nominarli) che sono universalmente adorati... È una prospettiva decisamente eccitante. Ma credo che finirei per sentirmi maledetto sia se accadesse sia se non accadesse. Non importa cosa io dica, finirà sempre per essere un po' travisata, o molto travisata. Quindi penso che non ne parlerò più" sono state le parole della star di Rocketman.

Egerton ha poi aggiunto: "È davvero lusinghiero il fatto che tanta gente mi voglia ad interpretare quei ruoli, ma la cosa triste è che, credo, più mi vengono fatte domande al riguardo più le possibilità calano". E voi, pensate che Taron Egerton sarebbe la scelta giusta? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di casting, intanto, Giancarlo Esposito è sempre disponibile a interpretare Charles Xavier.