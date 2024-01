Wolverine è prigioniero della TVA in Deadpool 3? L'indizio nella foto di Ryan Reynolds

Il 2024 sarà un anno di relativa quiete per un Marvel Cinematic Universe impegnato a tentare di cambiare rotta dopo le recenti disfatte al box-office: l'intera stagione cinematografica sarà affidata al solo Deadpool 3, sul quale sono quindi ora concentrate tutte le energie dei fan in termini di teorie e ricerca degli indizi.

Indizi che potrebbero esserci stati forniti proprio dal protagonista del film: mentre in giro si parla di possibili Varianti degli X-Men presenti in Deadpool 3, infatti, una foto di Ryan Reynolds ci fa pensare che il nostro mercenario dalla bocca larga abbia voluto strizzare l'occhio a coloro che sperano di carpire qualche informazione.

"Guardando la partita del Wrexham in FA Cup con il Prigioniero 24601" si legge nella didascalia della foto nella quale sono ritratti gli inseparabili Ryan Reynolds e Hugh Jackman: un commento criptico e di difficile interpretazione, ma che secondo molti potrebbe far riferimento alla condizione di Wolverine in Deadpool 3, con il nostro mutante che, chissà, potrebbe finire prigioniero della TVA.

Con un multiverso ormai pronto a essere esplorato a fondo, d'altronde, situazioni del genere non sono certo da escludere: e voi, ritenete plausibile questa teoria o pensate si stia volando un po' troppo con la fantasia? Fatecelo sapere nei commenti!