Wolverine, una petizione chiede di affidare il ruolo a Jared Keeso

I Marvel Studios sono diventati la nuova casa per gli X-Men per cinema e tv dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney. Nonostante non sia stato annunciato alcun progetto ufficiale, i fan sono già proiettati verso i possibili scenari futuri, e per quanto riguarda l'iconico personaggio di Wolverine hanno già un'idea precisa.

Gli appassionati si sono mobilitati per sponsorizzare un possibile interprete di Logan: Jared Keeso. Conosciuto principalmente in Nordamerica per aver creato, scritto e interpretato la serie tv Letterkenny, e apparso anche in Godzilla e Smallville, Jared Keeso è il protagonista di una petizione dei fan indirizzata a Marvel Studios per far ottenere la parte all'attore. Al momento hanno aderito 2500 persone.

"Guardare un singolo episodio del suo show, Letterkenny, stabilisce pienamente come il signor Keeso sarebbe la scelta perfetta per il casting di Wolverine. In realtà è canadese, non è eccessivamente alto, ha già anni di esperienza alle spalle nel ruolo di un duro ed è già maledettamente in buona forma" si legge nella petizione.

Al momento la possibilità sembra remota, anche se Marvel ha dimostrato di affidare ruoli importanti anche ad attori non molto conosciuti.

Marvel dovrà ponderare di molto la scelta del 'nuovo' Wolverine, dopo il successo globale ottenuto da Hugh Jackman nel ruolo, capace di entrare nell'immaginario popolare come l'unico Wolverine.



